◇ナ・リーグカブス4―3ブルワーズ（2026年6月29日ミルウォーキー）カブスの鈴木はタイブレークの延長10回に勝利を引き寄せる一打を放った。1点を勝ち越してなおも2死満塁の好機で、左前へ2点適時打。接戦での勝利に貢献し「いい場面で打てて良かった」と喜んだ。3ボール1ストライクとなり「良いカウントになっていたので、インコースはないなと思っていた。外に来るんじゃないかと張っていた」と冷静に狙いを定め、外