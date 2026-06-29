偏食は『恥ずかしいこと』『わがままに育てた妻の責任』…夫の言葉はなかなかキツいですよね。仕事も子育ても頑張っている妻にとって、この責められ方はかなり心を抉られるはず…。夫はこの先、自分の言い分が的外れだったことに気づく日が来るのでしょうか？>>【まんが】好きなものしか食べない子ども(ウーマンエキサイト編集部)