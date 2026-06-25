これからの気象情報です。 26日(金)は、所々で激しい雨が降りそうです。 ◆警報・注意報 現在、下越の各地に強風注意報、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。 ◆6月26日(金)の天気 ・上越地方 朝晩を中心に雨が降り、とくに朝のうちは局地的に激しい雷雨となりそうです。 ただ、日中も所々で雨雲が湧くでしょう。 ・中越地方 午前中は活発な雨雲がかかるでしょう。 道路が冠水するような激