大谷翔平が作った“跡”を同僚たちが注目【MLB】ドジャース 2ー1 ツインズ（日本時間23日・ミネソタ）少し赤みを帯びた左膝に、ふと視線が集まった。ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に「1番・指名打者」で出場し、初回先頭で17号ソロを記録するなど、4打数1安打1打点の活躍を見せた。チームは2-1で勝利し、両リーグ最速50勝に到達。連敗を2でストップさせた。試合後のクラブハウス。そこ