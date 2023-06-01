日本時間深夜1時過ぎのアナウンスにSNS上は悲鳴【MLB】カブス ー Bジェイズ（日本時間22日・シカゴ）深夜1時過ぎに流れたニュースに日本ファンの嘆きが続いた。21日（日本時間22日）、カブスは本拠地でブルージェイズとの一戦が予定されていたが、悪天候で順延となることが発表された。日本3選手が出場する予定だったものの“競演”は実現せず。「（試合が）なくなっちゃった……」「最悪（涙）」と落胆の声が漏れた。同戦では