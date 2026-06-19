藤木直人、高見侑里がパーソナリティを務め、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00〜10:50）。6月13日（土）の放送は、先週に引き続き、スピードスケート・オリンピックメダリストの郄木美帆さんが登場！ 本記事では、互いに現役を退いた現在における姉・郄木菜那さんとの関係性について語った模