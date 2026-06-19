初夏の風物詩、ホタル。蒸し暑く暗い夜、ふと目にする川沿いの草むらに、ふわっと浮かぶ黄緑の光。闇の中に浮かぶその光景は、どこか幻想的で、不思議な魅力に満ちています。 【写真を見る】ホタルはなぜ光る？発光効率抜群の「冷光」で求愛信号だけでなく「おいしくない」メッセージも発信【よく出る条件・撮影のコツ】 きっとその正体は、ホタル（【画像①】はゲンジボタル）。日本の夏を象徴する、儚くも美しい存