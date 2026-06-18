「メガネの愛眼」を展開する愛眼が17日、ラジオ系YouTuber・たっくーとのコラボ商品について、「当社からたっくー様に対する情報共有及び確認が不十分であった」などと説明。たっくーの動画視聴者と購入者らに謝罪した。【画像】愛眼×たっくーのコラボ眼鏡「TAKKU」（商品詳細）「眼鏡『TAKKU』についてのご説明とお詫び」とした文書を発表し、冒頭で「この度は、たっくー様と当社のコラボ眼鏡『TAKKU』に関する商品説明につ