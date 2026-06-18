サッカー解説者として、明るく、わかりやすく、ときに視聴者以上に熱く試合を伝える松木安太郎さん。そのキャリアは、日本サッカーの歩みとも重なります。 Jリーグが誕生するはるか前、サッカーで生活することが「夢のまた夢」だった時代にプロを志し、16歳で日本サッカーリーグ2部にデビュー。やがて読売サッカークラブの主力となり、25歳でキャプテンに就任。リーグ優