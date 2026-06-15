1歳から子役として活躍し、5歳の時には“第2の芦田愛菜”と言われ話題となった俳優・豊嶋花のInstagramに投稿されたプライベート感あふれる写真の数々に、反響が寄せられている。【映像】成長した豊嶋花の最新ショット（複数カット）2013年、NHKの朝ドラ「あまちゃん」でヒロインの母親役を演じた小泉今日子の幼少期を、「ごちそうさん」では杏演じるヒロインの幼少期を担当、テレビ朝日のドラマ「トットちゃん！」では黒柳徹