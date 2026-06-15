「株式会社嵐」が１４日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。大野智（４５）の偽アカウントに注意を呼びかけた。投稿では「アカウントの所在地がＳｏｕｔｈＡｓｉａですので明らかな『なりすまし』です。フォロワーがかなり増えているので念のためご注意ください」と注意喚起。添付されたなりすましアカウントのスクリーンショットには「大野智／ＳａｔｏｓｈｉＯｈｎｏ」という名前で、プロフィルには「ＯｆｆｉｃｉａｌＸ