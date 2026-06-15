シャープは、同社のテレビ「AQUOS」とダンスチーム「アバンギャルディ」とのコラボレーション企画を開始することを発表した。 （関連：【画像】抽選でメンバー全員のサイン入りTシャツが当たるプレゼント企画も実施） 6月15日にコラボレーション特設サイトを開設したほか、WebサイトやSNSを通じて、インタビュー動画やオリジナルダンスのショート動画などを順次公開していく