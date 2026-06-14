蛙亭イワクラ「すごく素敵だなという方はいる」と告白も 恋愛トークで嘆き「いいなと思った瞬間に…」
お笑いコンビ・蛙亭のイワクラ（36）が、14日放送のTOKYO FM『CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter ＃0〜Touch Your Heart〜』（日曜・後0：30）に出演し、自身の恋愛事情について語った。
【写真】こんな時代も…「本当お似合い」「和む〜」伊藤＆イワクラの恋人感あふれる2ショット
番組では、MCを務めるきゃりーぱみゅぱみゅがイワクラに「テレビのイメージだと恋愛の話も赤裸々にされていた印象があるが、今は恋についてどんな気分なのか」と質問。これに対しイワクラは、現在の率直な思いを明かした。
イワクラは「すごく素敵だなという方はいらっしゃる」としながらも、「私36歳なんですけど、めっちゃすてきだなと思う方がいて『いいな！』と思った瞬間に薬指に指輪があります」と告白。気になる相手を見つけても既婚者であるケースが続いているという。
さらに「それでうわぁってなって、『そっか、そりゃすてきな人ってもう結婚してるよな』とか。最近はそれの連続です」と近況を語り、理想的な相手との出会いの難しさを吐露した。イワクラの話を聞いたきゃりーぱみゅぱみゅも「わかります」と共感。恋愛トークに花を咲かせながら、等身大の悩みを共有する場面となった。
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番組では、MCを務めるきゃりーぱみゅぱみゅがイワクラに「テレビのイメージだと恋愛の話も赤裸々にされていた印象があるが、今は恋についてどんな気分なのか」と質問。これに対しイワクラは、現在の率直な思いを明かした。
さらに「それでうわぁってなって、『そっか、そりゃすてきな人ってもう結婚してるよな』とか。最近はそれの連続です」と近況を語り、理想的な相手との出会いの難しさを吐露した。イワクラの話を聞いたきゃりーぱみゅぱみゅも「わかります」と共感。恋愛トークに花を咲かせながら、等身大の悩みを共有する場面となった。