13日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏が、同日のロッテ戦で19安打16得点を奪い快勝したDeNAについて言及した。その中で、1番・蝦名達夫が本塁打を含む3安打、5打点、2番・牧秀悟が3ランを放つなど、試合前まで状態が下がっていた“1・2番コンビ”の復調は明るい兆しだ。斎藤氏は1、2番コンビが復調すると「一番厄介ですよね」とコメント。「蝦名選手が当たってきたのは、すごくいい