この記事をまとめると ■さまざまなトラックに乗ってきたドライバーは引き出しが多い ■長年の経験から身につけた技を使って荷下ろしなどをスムースに行っている ■トラックドライバーの仕事は走るだけではない 潜り抜けてきた場数が違うトラックドライバーの世界 長くハンドルを握ってきたベテランドライバーには、若い世代とは少し違う独特の勘と作法がある。単に運転が上手いというより、車両感覚、荷物の扱い、道の読み方、