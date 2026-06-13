アーセナルでプレイするベルギー代表FWレアンドロ・トロサールは今夏の移籍市場での動きが注目されている。2023年冬よりアーセナルでプレイするトロサールは現在31歳。今シーズンは公式戦50試合で8ゴール11アシストを記録し、プレミアリーグ優勝やCL決勝進出に大きく貢献した。しかし、アーセナルは今夏左ウイングのポジションの補強に動くと予想されており、トロサールは31歳という年齢もあって売却候補の一人として考えられてい