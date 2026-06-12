王将フードサービスは6月11日、オーストラリアに完全子会社を設立することを決定したと発表した。新会社、Ohsho Food Service Australiaを8月に設立する。資本金は約1億円。代表者は渡邊直人氏を予定している。オーストラリアで、餃子を主役として炒飯、麺類、定食などを熱々、スピーディー、手頃な価格で提供するファストカジュアル型餃子ダイナーを展開するという。