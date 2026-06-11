日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナインイタリア・ローマでゴチになります! 3時間SP』(7月2日19:00〜)では、「ゴチになります!」の超特別編として、27年ぶりのイタリア現地ロケを敢行。ナインティナインの岡村隆史、矢部浩之に加え、仲里依紗、竜星涼、森本慎太郎(SixTONES)、劇団ひとり、森香澄が、ローマで高額自腹バトルを繰り広げる。(左から)羽鳥慎一、矢部浩之、岡村隆史、仲里依紗、竜星涼、森本慎太郎、