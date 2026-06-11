徳島阿波おどり空港で6月11日、警察が利用客らに対し、特殊詐欺の対策アプリを紹介するキャンペーンをおこないました。このキャンペーンは、特殊詐欺の対策アプリを普及させようと、県警などが徳島阿波おどり空港の搭乗待合室で行いました。警察官らは、飛行機の出発を待つ利用客一人一人に声をかけ、詐欺の疑いがある着信を遮断するスマートフォンの対策アプリを紹介。その場でインストールしてもらって