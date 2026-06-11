6月11日の午前、徳島市佐古五番町の田宮川で高齢女性の遺体が見つかり、警察が死因の確認など捜査を進めています。（記者）「こちらは遺体が見つかった現場です」「女性は今日午前7時25分ごろ、つま先が水に浸かり、うつ伏せになった状態で発見されました」遺体が見つかったのは、徳島市佐古五番町の田宮川で、佐矢橋近くの川縁です。警察によりますと、11日午前7時30分ごろ、近くで散歩をしていた男性が、川縁の岩場の上の遺体を