ウォッチブランドのブライトリングが、横浜赤レンガ倉庫にてメディアやインフルエンサーを招いた「クロノマット・ロードショー」を開催した。【画像】ゲストに白濱亜嵐さんが登場！ブライトリングの「クロノマット・ロードショー」の様子（写真18点）2026年6月2日、横浜赤レンガ倉庫にて開催された「クロノマット・ロードショー」は、ブライトリングを象徴するコレクションである「クロノマット」の魅力を総合的に発信することを目