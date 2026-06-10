県教育委員会は6月10日、福島県の磐越自動車道で高校生らが死傷したバス事故を受けて行った、部活動の移動に関する実態調査の最終結果を公表しました。県教育委員会は、県内の公立・私立の中学と高校138校を対象に、部活動遠征時のバスなどの利用状況を調査し、10日にその最終結果を公表しました。それによりますと、教職員がバスに同乗しなかったり運行計画書が未作成だったりと、県教委の要綱を一部守っていなかった学校が、高校