球団がSNSで紹介したモンゴメリーの行動プロとして“模範的”な行動が、劇的勝利を後押ししたのかも？ホワイトソックスは9日（日本時間10日）、本拠地で行われたブレーブス戦に6-5でサヨナラ勝利。殊勲打を放ったブレイデン・モンゴメリー外野手が、ベンチで率先して行っていた善行が話題を集めている。モンゴメリーはこの日、西田陸浮外野手に代わりメジャーに昇格した“新戦力”。ブレーブス戦では「6番・右翼」で先発出場