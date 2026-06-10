YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が、「東京ディズニーシー 2026.5.2の様子 Vol.2 | Today’s Tokyo DisneySea on May 2, 2026 : Part 2」と題した動画を公開した。ゴールデンウィーク期間中の東京ディズニーシーの混雑状況や、「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」の様子を現地からレポートしている。 動画では、推定