“後輪駆動”セダン！トヨタと広州汽車の合弁会社「広汽トヨタ」は2026年3月5日、開発名bZ7として進めてきたフル電動セダンを「プラチナ7」として発売しました。EV専用設計の新型セダンとして注目され、発表直後からユーザーの関心も高まっています。プラチナ7は、トヨタの中国向けBEV（バッテリー式電気自動車）ラインアップにおける最上級セダンとして開発され、電動化と知能化を高いレベルで組み合わせたモデルです。【画像