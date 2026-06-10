“後輪駆動”セダン！

トヨタと広州汽車の合弁会社「広汽トヨタ」は2026年3月5日、開発名bZ7として進めてきたフル電動セダンを「プラチナ7」として発売しました。EV専用設計の新型セダンとして注目され、発表直後からユーザーの関心も高まっています。

プラチナ7は、トヨタの中国向けBEV（バッテリー式電気自動車）ラインアップにおける最上級セダンとして開発され、電動化と知能化を高いレベルで組み合わせたモデルです。

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中国市場のニーズに合わせ、先進技術と快適性を重視した仕立てとなっています。

全長5130mm×全幅1965mm×全高1506mm、ホイールベース3060mmという堂々としたサイズを持ちながら、ルーフ後方を滑らかに落とし込んだファストバックスタイルを採用し、伸びやかなシルエットを描きます。

セダンでありながらクーペのような雰囲気をまとわせている点も特徴です。

フロントまわりにはトヨタの最新デザイン言語「ハンマーヘッド」を採用し、窓枠を持たないハードトップ構造とすることで、よりすっきりとした印象を強めています。

ルーフ前端には高精度な三次元測定を行うLiDARが搭載され、周囲の状況を立体的に把握するための中核技術として機能します。

さらに、中国の自動運転技術企業Momenta（モメンタ）社のインテリジェント運転支援システムを採用し、LiDARや各種センサーから得られる情報を統合することで、都市部の複雑な交通環境にも対応できる高度な運転支援を実現しています。

インテリアは後席の快適性を重視した設計が特徴で、助手席にはオットマンを備え、全席にシートヒーターとリクライニング機能を設定。

ワイヤレス充電器は前席だけでなく後席にも用意され、ショーファーユースも想定した装備内容となっています。

オーディオには7.1.2chのサラウンドスピーカーを採用し、車内でのエンターテインメント性も高めています。

パワートレインはリアモーターを搭載し、最高出力281馬力、最大トルク320Nmを発生します。

バッテリーは71.35kWhと88.13kWhの2種類が設定され、一充電走行距離はそれぞれ600km、700kmとなっています。

ボディカラーはモノトーン7色、ルーフをブラックにしたツートーン4色の計11色を展開。ホワイトなどの定番色に加え、エメラルドやオレンジといった鮮やかなカラーも設定され、個性を際立たせるラインアップとなっています。

インテリアカラーはライトグレー、ブラック、ブラウンの3色を設定し、本目の加飾パネルを随所に配することで上質感と先進性を両立させています。

グレードは5種類を展開し、価格は16万9800元（約398万円）から。期間限定の補助金を適用すると、実質価格は14万7800元（約347万円）からとなります（2026年5月下旬のレート）。

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発表後ユーザーからは「大きいけど上品」「存在感あるな」といったデザイン面の声がある一方で、「装備かなり豪華」「700kmは魅力」といった装備や航続距離への評価も聞かれるなど、関心の高さがうかがえます。

プラチナ7が中国市場でどのように受け止められ、今後のBEVセダン市場にどんな影響を与えるのか、引き続き注目されます。