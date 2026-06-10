6月12日（現地時間11日）に開幕する『FIFAワールドカップ2026』に向けて、サッカー特集番組に備えて“アップ”を始めている“サッカー芸能人”たち。ところが、その代表格の1人に数えられる“サッカー芸人”に元気がなくーー。【写真】興味失せた？サッカー番組の告知なのにカンペ丸読みの土田晃之6月15日（同14日）にオランダとの初戦を迎えるサッカー日本代表「サムライブルー」。その森保一監督と選手たちの“裏側”を特集