10代の息子を監禁した疑いで、46歳の父親や「神のお告げの取次者」を名乗る男ら男女7人が逮捕されました。監禁の疑いで逮捕されたのは、奈良県大和高田市の会社役員・辰己勝容疑者と村上有容疑者ら7人です。警察によりますと、辰己容疑者らは先月、10代の息子を神奈川県横浜市にある長女の辰己桜容疑者（23）の自宅に監禁した疑いが持たれています。辰己容疑者らは息子を下着姿にして取り囲み、「逃げてもまたすぐ捕まるからな」な