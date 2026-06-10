10日未明、福井市で住宅7棟を焼く火事がありました。火元の住宅からは一人暮らしをしていた70代男性とみられる遺体が見つかったということです。10日午前1時半ごろ、福井市古市2丁目で「炎や煙が見える」と近くに住む男性から警察に通報がありました。火が出たのは、木造平屋建ての住宅で、隣接する木造建ての住宅2棟を含む3棟が全焼したほかさらに4棟にも延焼し、およそ3時間半後に消し止められました。延焼した住宅にいた人は逃