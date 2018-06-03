加計学園グループは日本の学校グループ。グループ内で最初に設立された学園である岡山市北区理大町の加計学園（設立者：加計勉）に端を発する事から、このように呼称される。
プレジデントオンライン
Smart FLASH
不合格となった韓国人受験生の一人は、筆記試験でトップの成績だったという
文春オンライン
A方式の推薦入試を受験した韓国人受験生全員が不合格だったと幹部職員
全国で19校が採用しているが、初採用は加計学園グループの一校だという
学校法人「加計学園」が愛媛県今治市に開設した岡山理科大獣医学部
読売新聞オンライン
市長や職員らが、地方公務員法違反の疑いがあるパーティーを開催したそう
安倍首相は17日の番組で「ゴルフに偏見を持っておられると思います」と発言
キャリコネニュース
国会での議論前に、与党が法律案などをほぼ固めてしまう構造が問題だそう
デイリー新潮
世間の関心がW杯などに集まっている最中に、急きょ会見したことを疑問視
日刊スポーツ
読売新聞は「同じ議論の繰り返しには辟易してしまう」などと記している
「1つは日大。もう2つは加計学園系らしい。びっくりした」と東国原氏
デイリースポーツ
加計学園から虚偽の報告を受けたとして、支出の一時凍結を検討したという
日テレNEWS NNN