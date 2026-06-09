「日本は負けている」という声が、国内外で静かに広がっている。自動車産業のシェア、インフラ受注、東南アジアでの存在感。数字だけ見れば、確かに中国の躍進は目を見張るものがある。 実業家のマイキー佐野氏は、こうした「日本敗北論」に正面から向き合いながら、単純な勝ち負けの図式では見えてこない実態を丁寧に読み解いていく。中国が過剰生産した製品を低価格で輸出し、政府系融資を惜しみなく投じて東南アジア