本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。 YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【2026年最新】本当におすすめできる神クレカ7枚｜年会費・還元率・付帯特典・改悪耐性で厳選【PR】」を公開した。動画では、近年のクレジットカードの「改悪ラッシュ」を生き残った、本当におすすめできる「神カード」7枚を厳選して紹介している。 選定基準について、動画では「年会費」「基本還元率」「還元率が落ち