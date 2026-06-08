時代を彩った名車たちが、きのう山形県寒河江市に集結しました。会場に響き渡るエンジン音に、訪れた人たちは耳を傾けていました。 【画像】時代を彩った名車たち 時代を超えても変わらない、人を惹きつける音。 寒河江市できのう行われた「ノスタルジックカー・ミーティング」。 会場には１００台を超える往年の名車が並び、多くの人で賑わいました。 ■異なる魅力を持つ名車たち！ 力強い走りで多くのファンを