日立とIntelが包括的な戦略的協業を開始したことを2026年6月5日に発表しました。日立とIntel、主要産業領域におけるAX(AIトランスフォーメーション)加速に向けた戦略的協業を発表 - 0605.pdf(PDFファイル)https://www.hitachi.com/content/dam/hitachi/global/ja_jp/press/files/2026/06/0605.pdfBuilding on 40+ years of collaboration with @Hitachi, we’re advancing physical AI at industrial scale by bringing together i