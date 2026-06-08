「ユニクロ」は、6月19日（金）から、イタリアンデザイナーのフランチェスコ・リッソ氏とコラボレーションした2026年サマーカプセルコレクション「UNIQLO F．RISSO（ユニクロ エフ・リッソ）」を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】ボートネックデザインがおしゃれ！Tシャツなどコレクション一覧■テーマはMade for Dreaming今回発売される「UNIQLO F．RISSO」は、Made for Dreamingのテーマのもと、構