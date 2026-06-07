「ベーシックだけどほかとは違う」どこのお店にも置いてあるようなありふれたアイテムながら、ほかにはない魅力を秘めた１着をプロの目線でジャッジ。合わせやすさ以上の、手にとってしまう理由を深掘り。体をキレイに見せる工夫アリシンプルなのに目にとまる＝見た目に差がつく美しいシルエットがカギに。着るだけでボディラインを補整し、スタイルアップをもくろめる素材やディテールに着目。「足首までまっすぐ」黒ロングワンピ