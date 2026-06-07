『寿命が短い』といわれている犬種５選 犬の中には、特定の犬種で「平均寿命が短め」と言われることがあります。まずは、一般的に「比較的寿命が短め」と言われることが多い犬種を見ていきましょう。 1.グレート・デーン グレートデーンは、犬の中でも「優しい巨人」と称されるほど大きな体を持つ犬種です。グレートデーンの平均寿命は、6～10年と他の犬種に比べると短い傾