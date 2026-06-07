【モデルプレス＝2026/06/07】ドラマ「スモークブルーの雨のち晴れ」（読売テレビ／毎週月曜深夜1：29〜）にて、久慈静役を演じる俳優の渋谷謙人（しぶや・けんと／38）にモデルプレスがインタビュー。オファーを受けた時の心境をはじめ、役作りで苦労したポイントを語ってもらった。【インタビュー前編】【写真】渋谷謙人「とってもタイプ」BL相手役の40歳イケメンと密着◆人気コミック実写化「スモークブルーの雨のち晴れ」波真