本拠地エンゼルス戦に先発し渡米後自己最多の10奪三振【MLB】ドジャース ー エンゼルス（日本時間6日・ロサンゼルス）ドジャース・佐々木朗希投手は5日（日本時間6日）、本拠地でのエンゼルス戦に先発登板した。7回を投げて被安打2、渡米後最多となる10三振を奪い、無失点に抑える快投を披露。打線の援護に恵まれず4勝目こそお預けとなったが、米メディアからは絶賛の声が上がっている。初回から剛速球で相手打線を圧倒した。