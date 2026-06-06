6月13日(土)午前10時30分から11時25分【出演者】MC：ヒロミ、小泉孝太郎VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」■ヒロミも絶賛する今しか見られない「新緑」の高尾山を神が伝授！高尾山の歩くウィキペディアこと“高尾山登山の神”竹田知生さんが、大好評につき三回目の番組登場！今回は「1年の中で今が1番ベスト！」という神・竹田さんの案内で、目にも鮮やかな新緑の高尾山へ！ケーブルカーやリフトに揺られながら、視界一面に