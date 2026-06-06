元体操選手のナディア・コマネチさん（64）が2026年5月26日、自身のインスタグラムを更新。現役時代を彷彿とさせる白のレオタード姿で、軽やかな動きを披露した。ルーマニア出身の体操女王コマネチさんは、「白い妖精」と呼ばれたルーマニア出身の体操女王。1976年のモントリオールオリンピックでは3個の金メダルを、1980年モスクワオリンピックでも2個の金メダルを獲得している。インスタグラムでは、白いレオタード姿で軽やかに