車をスムーズに出し入れするため、自宅のガレージや駐車場の前にプラスチック製や金属製の「段差スロープ（乗り上げブロック）」を置いている住宅をよく見かけます。一方、ネット上では「段差スロープを道路上に設置するのは違法」という情報がありますが、本当なのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。【要注意】「えっ…！」これが自宅前に「段差スロープ」を設置してはいけない“理由”です！道路法