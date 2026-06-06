101歳の長寿を全うした生活評論家、吉沢久子さんが綴った、毎日の小さな喜びを大切に、前向きに悔いの残らない時間を過ごす生き方。エッセイ集『101歳。ひとり暮らしの心得』（中央公論新社）から幸せな暮らし方の秘訣を紹介します。この記事のすべての写真を見る* * * * * * *＜次の世代へ伝えたい本当の豊かさ＞食事は人格形成に影響するしつけが怪しくなってきたことに加え、もうひとつ残念なのは、食事に手をかける親が本当に