NASA（アメリカ航空宇宙局）は2026年6月3日付で、火星の大気進化を調査してきた「MAVEN（メイブン）」ミッションを終了すると発表しました。2014年の火星周回軌道投入から11年以上にわたり、火星環境の謎に迫る科学観測と、火星表面の探査車（ローバー）と地球の通信中継という重要な役割を担ってきたMAVEN探査機の運用に、正式に幕が下ろされました。【▲ NASAの火星探査ミッション「MAVEN」探査機のCGイメージ（Credit: NASA）】