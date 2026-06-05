・ＮＹダウ５１５６１．９３（＋８７４．８６） 高値５１６５７．８９ 安値５０９８６．１０ ・Ｓ＆Ｐ５００７５８４．３１（＋３０．６３） ・ナスダック総合指数２６８３０．９５（－２３．０２） 出所：MINKABU PRESS