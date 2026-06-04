専業主婦が「働いていない」といわれるの意味は？収入がないから？【漫画】本編を読む家事や育児など、家族の身の回りの世話をする労働は対価が支払われないため、「無償労働」と呼ばれる。しかし、実際に担う人たちからは「不眠不休で働いている」「時給計算以上に大変」という声が絶えない。専業主婦の労働について政府やメディアが月給を試算して発表した際は、「専業主婦に給与はおかしい」という意見がある一方で、「相応の対