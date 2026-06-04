「専業主婦は暇」世間の冷たい声に悩む2児の母→激務を理解するエリート夫の“予想外の神対応”【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
家事や育児など、家族の身の回りの世話をする労働は対価が支払われないため、「無償労働」と呼ばれる。しかし、実際に担う人たちからは「不眠不休で働いている」「時給計算以上に大変」という声が絶えない。専業主婦の労働について政府やメディアが月給を試算して発表した際は、「専業主婦に給与はおかしい」という意見がある一方で、「相応の対価がなさすぎる」と賛否が分かれた。
特に子育て中の女性は、子どもが入園するまでは四六時中向き合うことになり、「休む暇もない」というのが本音のようだ。みこまる(@micomalu)さんの漫画「専業主婦は『働いてる』とは言わないの？」の主人公サチも、1歳と3歳の子どもを抱えて日々奮闘する専業主婦である。社会の冷たい視線に肩身の狭さを感じ、「自分の選択は間違っていたのだろうか」と不安を抱えながら過ごしている。
■自身の経験から描く「専業主婦のリアルなハードワーク」
人々の生活を描き、読者の共感を呼ぶみこまるさん。本作で専業主婦に注目した理由について、「実は私も専業主婦でした。子どもとたくさん触れ合いたいからと選択したのに、どこか後ろめたい気持ちがありました」と明かす。専業主婦は無収入であることから、社会から疎外されているような感覚に陥りやすい。しかし、毎日弁当を作り、送迎をし、公園で遊ばせるという毎日は「実際、結構ハードな仕事」である。そうした気づきを漫画として昇華した本作は、多くの専業主婦の背中を押している。
■奮闘を認める「デキた夫」の存在と読者からの共感
専業主婦が世間から軽んじられがちな背景には、育児の大変さが理解されていないことや、時間に縛られないという表面的な印象があるのだろう。しかし、本作にはサチの頑張りを認めてくれる優秀な夫が登場する。みこまるさんは「創作なので、あの夫はとてもデキた人です！自分の妻が専業主婦だという夫に、そういう気持ちを持って接していただけたらうれしいなぁと思います」と語る。お互いが感謝や思いやりを持つことで、サチのように「今日もがんばるぞ！」という活力が生まれる。同じ悩みを抱える読者からも「救われた」「最高に価値あるものは無償」と感動の声が届いている。日々の奮闘を理解してくれる夫の言葉に、心が晴れやかになる作品だ。
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