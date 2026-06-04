オランダ代表は3日、国際親善試合でアルジェリア代表に0−1で敗れた。同試合でオランダ代表デビューを飾ったFWクリセンシオ・サマーフィル（ウェエストハム／イングランド）が、現地メディア『NOS』を通して、FIFAワールドカップ2026前に記念すべき第一歩を踏み出したことへの喜びを口にした。FIFAワールドカップ2026の初陣となる日本代表戦を10日後に控えたオランダ代表が、ホームにアルジェリア代表を迎えたゲームは、序盤か