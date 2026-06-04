トイレットペーパーが何周も変な破り方をされてクロワッサンのような状態になっている…。【漫画】これが「最悪なトイレ」での出来事だ…日常の“なんとも言えないイヤな瞬間”を、哀愁たっぷりのタッチで描く漫画家・青木ぼんろ(@aobonro)さん。Xで発信している「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」シリーズでは、多くの会社員たちから共感の声が寄せられている。今回のテーマは、誰もが毎日使う“