毎日の洗濯。干して畳んでしまう、という一連の作業を負担に感じる人も多いのでは？「フランス人は洗濯を毎日しなくて、いかにラクするかを合理的に考えています」と語るのは、フランス文化研究者であり、フランス人の夫と暮らすペレ信子さん（50代）。今回、フランス流の洗濯のやり方、また、日本で暮らすペレさん夫婦の洗濯の仕方について、詳しく教えてもらいました。フランスでは基本的に洗濯は「週1回」フランスの家庭では